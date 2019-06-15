Посол: Энергетические и транспортные проекты, участником которых является Азербайджан, способствуют развитию всех государств региона

БАКУ /Trend/ – Известная американская радиопрограмма "Джон Батчелор Шоу" взяла интервью у посла Азербайджана в США Элина Сулейманова, сообщает в субботу Trend.

Журналист Джон Батчелор сказал накануне поездки в Центральную Азию, что Азербайджан является моделью развития для стран этого региона. Элин Сулейманов отметил в ходе интервью, что Азербайджан и страны Центральной Азии обладают общей историей и культурой, подчеркнул важность сотрудничества для общего развития региона. По его словам, энергетические и транспортные проекты, участником которых является Азербайджан, способствуют развитию всех государств региона. Он отметил, что начало применения в Афганистане и странах Центральной Азии опыта Службы ASAN говорит об его плодотворности и о том, насколько важен обмен опытом в тех или иных сферах.

Коснувшись проведения в Узбекистане очередного годового заседания Центральноазиатской и Южнокавказской группы Фонда Рамсфельда (CAMCA), посол подчеркнул роль этой организации в развитии отношений между государственным и частным секторами.

Батчелор в ходе интервью отметил, что Азербайджан долгое время страдает от конфликта с Арменией, добавив, что 31 мая от пули армянского снайпера погиб майор азербайджанской армии Адиль Омаров. Посол Сулейманов сказал, что наряду с семьей убитого майора, скорбит весь азербайджанский народ. Он подчеркнул необходимость прекращения армянской стороной подобных провокаций, в особенности на фоне текущей ситуации в рамках переговоров по мирному урегулированию конфликта.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

(Текст: Турал Гараджаев)

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