Азербайджанских хлопкоробов проинформировали о ядохимикатах

19 июня 2019 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По инициативе ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация», при участии ответственных работников ООО "Azərpambıq ASK", министерства сельского хозяйства, Республиканского центра по охране растений, Агентства пищевой безопасности и специалистов турецкой компании "Aqrobest", специализирующейся в сфере производства ядохимикатов, в регионах Азербайджана были проведены просветительские семинары-тренинги по правилам использования химических препаратов, используемых в выращивании хлопка, и по безопасности лиц, работающих с этими препаратами, сообщает в среду Trend со ссылкой на Корпорацию.

В Билясуварском районе были проведены встречи с хлопкоробами Сальянского, Нефтчалинского, Билясуварского, Джалилабадского районов, в Саатлинском районе – с хлопкоробами Сабирабадского, Имишлинского, Бейлаганского и Физулинского районов, в Бардинском районе – с хлопкоробами Агдамского, Агджабединского, Бардинского, Тертерского и Геранбойского районов.

Было отмечено, что подобные встречи с хлопкоробами будут проводиться периодически.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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