Пользователям Hesab.az будут предложены новые услуги (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Интервью АМИ Trend с председателем правления компании GoldenPay Наиной Мехдиевой.

Наина ханум, как вы оцениваете развитие онлайн-платежей в Азербайджане?

За последние два года оборот платежей в Азербайджане значительно вырос. Это связано с тем, что если раньше на рынке было несколько игроков, которые продвигали развитие электронных платежей, то сейчас к нему подключились банки и другие компании. Потребители также все больше предпочитают оплачивать коммунальные услуги, услуги интернета и пр. посредством платежных карт, что связано в первую очередь с удобством процесса оплаты.

В рамках развития электронных платежей Hesab.az реализует программу лояльности для клиентов в виде обмена бонусов на деньги, которые можно будет использовать для оплаты внутри нашей платформы. Если в 2007 году, когда мы создавали портал, количество транзакций достигало до тысячи переводов в месяц, то на сегодняшний день количество транзакций выросло до двух миллионов. Что касается размеров транзакций, если в начале деятельности месячные обороты составляли 100-200 тысяч манатов, то в настоящее время объемы транзакций могут достигать 20 миллионов манатов в месяц.

Каким операциям на вашей платформе клиенты дают предпочтение? Как осуществляются платежи с регистрацией или без нее? Какие возрастные категории чаще обращаются к услугам вашей платформы?

На данный момент на нашем портале зарегистрировано более 450 тысяч пользователей. Большая часть ежедневных оплат (65%) осуществляется зарегистрированными пользователями. Спектр услуг для зарегистрированных пользователей намного шире. Молодые люди , до 22 лет, чаще всего пополняют баланс мобильных телефонов. Это в основном студенты, причем они предпочитают не проходить регистрацию. Возрастная категория от 25 лет и выше чаще регистрируется на сайте. В основном это молодые семьи, деловые люди, у которых нет времени на походы в банк или на почту. В личном кабинете можно сохранить абонентскую информацию и коды, по которым осуществляются платежи. Мы также ввели услуги «Сохранение карты» и «Автоматический платеж», то есть пользователь может сохранить данные своей карты и настроить систему на автоплатеж, которая позволяет производить оплату и отправлять вам на номер мобильного телефона уведомление о списании средств с вашей карты. Мы доработали систему автоплатежа для абонентов Bakcell, они смогут обеспечить автоматическое пополнение баланса своего мобильного номера при снижении баланса до минимального порога, определенного пользователем. Наши пользователи предпочитают оплачивать через портал и свои кредиты. Действует услуга оплаты обязательного страхования автомобилей благодаря интеграции с Бюро обязательного страхования. Таким образом, мы ввели эти новшества чтобы максимально упростить и в тоже время усовершенствовать работу портала.

Как обеспечивается безопасность информации о клиентах?

Все данные сохраняются на современных серверах, мы обеспечиваем нашим клиентам высокую безопасность. Техническая поддержка работает семь дней в неделю.

Какие планы по дальнейшему развитию вашей платформы у вас намечены?

Ведутся переговоры с Палатой надзора над финансовыми рынками Азербайджана о лицензировании нашей деятельности. Получив лицензию, мы сможем укрепить доверие клиентов и увеличить объемы электронных платежей. Мы, как портал онлайн-платежей, первыми на рынке запустили услугу оплаты парковок посредством QR/Баркода. Сейчас мы работаем над внедрением услуги туристического страхования. Планируем до конца года предложить клиентам приобретение авиабилетов и бронирование в отелях.Эти новшества планируем завершить и протестировать летом, а к осени уже предоставить пользователям.

Бывают ли жалобы со стороны пользователей ? Если да, то на что?

Жалобы бывают постоянно, как и в любой другой компании. В прошлом году технологические новшества сделали необходимым полного обновления интерфейса Hesab.az, на устаревшей платформе сделать это было бы не возможно. Это стало причиной технических неполадок . Мы всегда внимательно относимся к нашим ползователям, постоянно работая над ошибками и улучшая нашу платформу. Чтоб клиенты не сталкивались с техническими проблемами сайта, мы проводим работы ночью с 02:00 до 04:00 утра.

Какие цели стоят перед компанией на год в краткосрочной перспективе и ближайшие годы в долгосрочной перспективе?

К концу текущего года мы ожидаем увеличение числа зарегестрированных пользователей на нашей платйформе до 500 тысяч человек. Далее в наших планах запустить отдельное мобильное приложение Hesab.az business для развития малого и среднего бизнеса, в котором предприниматели смогут открыть свой личный кабинет со всеми банковскими данными. Далее мы работаем над внедрением услуги «Платежная ссылка», которая подразумевает оплату, когда продавец онлайн магазинов может отправить покупателю ссылку для оплаты посредством нашего приложения Hesab.az. Далее у нас в планах есть проект онлайн магазина Hesab.shop, который мы планируем запустить в этом году только для зарегистрированных пользователей. В будущем, реализовав данные проекты, в частности, решив вопрос о лицензии со стороны Палаты, мы нацелены на формирование микрокредитования на нашем портале. Это позволит пользователям оплачивать свои коммунальные услуги, не имея на счету в данный момент нужных средств. В случае, если Палата не выдаст такую лицензию, мы заключим соглашение с одним из азербайджанских банков. Это позволит нам быть полноценным финтехом на рынке. На данный момент все онлайн оплаты в стране составляют только лишь 15 процентов, остальная крупная часть составляют наличные оплаты. Нашей целью является привлечение больше клиентов по безналичной оплате.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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