Товарооборот между Ираном и Азербайджаном превысит $600 млн

БАКУ/Trend/ - Ожидается, что товарооборот между Азербайджаном и Ираном в текущем году превысит 600 миллионов долларов.

Об этом сообщил генеральный секретарь Азербайджано-иранской торговой палаты со стороны Ирана Хосейн Восуги-Ирани, передает в субботу Trend.

По словам Восуги-Ирани, учитывая введенные США санкции в отношении Ирана, представители этой страны призывают экспортеров увеличить товарооборот с соседними странами.

Генсек добавил, что в прошлом году товарооборот с Ираном и Азербайджаном составил 400 миллионов долларов.

"За прошедшие годы основную долю товарооборота составили продукты питания, стройматериалы и другие товары. В последующие годы изменится структура товарооборота, и его основу составит готовая продукция", - сказал Восуги-Ирани.

Генсек прогнозирует рост инвестиций между нашими странами: "В результате этого, в товарооборот между двумя странами войдет промышленная продукция".

Генсек также сообщил, что на строительной выставке, которая состоится в октябре текущего года в Баку, Иран будет представлен большой делегацией.

Отметим, что за период с 21 марта по 20 апреля текущего года Иран экспортировал в Азербайджан 33 тысячи тонн продукции общей стоимостью 20 миллионов долларов, что составляет 0,8 процента от общего экспорта страны.

Восуги-Ирани добавил, что за отчетный период экспорт из Ирана в Азербайджан уменьшился в стоимостном и весовом выражениях на 3 и 11 процента соответственно. Азербайджан занимает 14 место в экспорте Ирана. За тот же период объем экспорта Азербайджана в Иран составил около одного миллиона долларов.

Официальный курс на 29 июня составляет 1,7 AZN/USD

(Автор: Эльнур Багышов Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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