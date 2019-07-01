ADRA: Нормы азербайджанского языка на рекламных щитах стали реже нарушать (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Один из недостатков рекламного сегмента в Азербайджане - незарегистрированная реклама.

Об этом в интервью Trend сказал директор Азербайджанского государственного рекламного агентства (ADRA) Айдын Ибадов.

«Только в Баку 22 тысячи точек продажи, других объектов и более 50 тысяч рекламных щитов. Есть объекты, которые вывешивают несколько рекламных щитов. Поэтому Агентство использует современные информационные технологии, в частности, систему "street view". Соответствующее устройство устанавливается на автомобиле, который, двигаясь, «замечает» наружную рекламу, определяет ее размеры, местоположение, и вносит ее в систему. Поэтому инспекторы не ходят по всем объектам, а посещают только те, где выявлены недочеты. Другое устройство устанавливает размер, вид рекламных щитов на многоэтажных зданиях, также внося их в систему. Это оборудование, в первую очередь, обеспечивает прозрачность. В то же время осуществляется информационный обмен со Службой ASAN, министерством по налогам, то есть ADRA создала систему, куда заносится информация о любом магазине, в том числе, его местоположении, размере рекламного щита, имени владельца, идентификационном номере налогоплательщика (VÖEN), названии компании (фирмы) и др. Ее задача - регистрировать все действующие в стране объекты, и определить стоимость рекламного рынка», - отметил Ибадов

Что касается нарушения норм азербайджанского литературного языка и использования иностранных слов в рекламах, то директор ADRA отметил, что случаи нарушения норм азербайджанского языка заметно уменьшились: «Касательно использования иностранных слов могу сказать, что это разрешено законом, т.е., реклама может быть на иностранном языке, но она должна идти после азербайджанского языка, и по размерам должна быть меньше рекламы на азербайджанском языке. Оплата за рекламу меняется в зависимости от ее вида, размера и места размещения. В Азербайджане ниже пошлины на рекламу, чем в других странах. Они рознятся в зависимости от территории. Баку разделен на три зоны, которые соответственно разделены на категории. Цены по ним стандартные, меняются только коэффициенты. На центральных улицах коэффициент выше».

Директор ADRA рассказал и о мерах борьбы с рекламодателями-неплательщиками пошлины за рекламу. «С теми, кто не соблюдает правила, сначала проводится просветительская работа, затем дается предупреждение, и предоставляется пять дней на устранение нарушения. Если недочет не устраняется, то отправляется письменное указание. В заключение составляется протокол, и дело передается в суд. Мы конечно стараемся, чтобы до этого не доходило. В особенности, аптеки стараются размещать рекламу повсюду, не платя при этом пошлины. Рекламу можно вывешивать, но она должна быть аккуратной, и не портить облик города. Только в прошлом году Агентство демонтировало почти половину всех наземных рекламных щитов, около тысячи, которые не соответствовали техническим требованиям, портили облик города. Сейчас устанавливаются новые конструкции. В центре города не должно быть рекламных конструкций, размеры которых больше 10 квадратных метров. Установлено уже 60 новых наземных рекламных щитов, а до конца года планируется довести их число до 300. То есть, поэтапно, демонтируемые тысячи рекламных щитов будут заменены новыми».

Ибадов добавил, что всего в 2018 году было демонтировано 5022 рекламных щита, не отвечающих стандартам, в 2019 году их уже демонтировано 2130.

Директор Агентства также прокомментировал вопрос реклам и объявлений, наклеиваемых на автобусные остановки и стены зданий.

«Этот вопрос не в нашей компетенции, потому что по размерам они намного меньше одного квадратного метра, кроме того, их наклеивают не предприниматели , и не компании и фирмы, а простые граждане. Это больше объявления, чем реклама. Думаю, ими должны заниматься другие надлежащие структуры. Но эти объявления сильно загрязняют город», - сказал он.

В заключение Ибадов добавил, что в настоящее время в Азербайджане функционирует около 30 рекламных компаний. «Для них созданы все условия. К примеру, срок действия рекламного щита продлен с одного до трех лет, что позволяет предпринимателю не только вернуть вложенные инвестиции, но и получить доход и развиваться. Упрощен и процесс оформления, и если раньше требовалось три документа для выдачи разрешения, то сегодня всего лишь один. Но, к сожалению, предприниматели рекламной сферы не столь активны, как хотелось бы. Поступают предложения из-за рубежа об инвестировании в азербайджанский рынок. Если иностранные компании приедут в Азербайджан, то станет меньше местных компаний. Иностранные компании скупят весь рекламный сегмент. Поэтому Агентство старается развивать местные компании», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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