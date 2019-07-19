В Баку закрыта хлебопекарня, работающая в антисанитарных условиях (ФОТО)

19 июля 2019 13:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Агентство пищевой безопасности поступила жалоба о работе в антисанитарных условиях хлебопекарни, принадлежащей физическому лицу Гамбарову Алекперу Заид оглу в Бинагадинском районе Баку по улице Яхьи Гусейнова, дом 98, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе мониторинга жалоба подтвердилась, и при осмотре незаконно действующего цеха на предприятии было установлено несоблюдение требований санитарно-гигиенических и нормативно-технических документов, а также то, что не известно происхождения используемого в производстве сырья, что они хранятся без соблюдения температурного режима, готовая продукция не проходит лабораторных анализов, и на производственном участке обнаружены грызуны, поскольку не проводятся дезинфекционные работы.

Также было выявлено, что в силу отсутствия перерабатывающего и охлаждающего участков на предприятии мука засыпается в тестомешалку без просеивания, и сформированное тесто собиралось на полки на открытом воздухе.

По выявленным недостаткам были приняты меры в рамках требований законодательства, и цех был закрыт.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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