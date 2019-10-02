Азербайджан и Иран обсудили безопасность морской торговли на Каспии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество ВМС Азербайджана и Ирана в Каспийском море на всех уровнях носит конструктивный характер.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал и.о. Командующего ВМС Азербайджана капитан первого ранга Заур Гумматов на встрече с Командующим по первому региону ВМС Ирана капитаном второго ранга Муджтабой Мохаммеди в иранском порту Бендер-Аббас.

Гумматов добавил, что в будущем Азербайджан и Иран будут проводить совместные операции и учения в условиях более эффективного сотрудни.

Мохаммеди сообщил, что обеспечение безопасности торгового флота в Персидском и Оманском заливах и Каспийском море является обязанностью ВМС Ирана.

Отметим, что и.о. Командующего ВМС Азербайджана капитан первого ранга Заур Гумматов совершил визит в Иран по приглашению Командующего ВМС Ирана адмирала Хоссейна Ханзади.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.