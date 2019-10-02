Азербайджан и Иран обсудили безопасность морской торговли на Каспии (ФОТО)

2 октября 2019 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество ВМС Азербайджана и Ирана в Каспийском море на всех уровнях носит конструктивный характер.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал и.о. Командующего ВМС Азербайджана капитан первого ранга Заур Гумматов на встрече с Командующим по первому региону ВМС Ирана капитаном второго ранга Муджтабой Мохаммеди в иранском порту Бендер-Аббас.

Гумматов добавил, что в будущем Азербайджан и Иран будут проводить совместные операции и учения в условиях более эффективного сотрудни.

Мохаммеди сообщил, что обеспечение безопасности торгового флота в Персидском и Оманском заливах и Каспийском море является обязанностью ВМС Ирана.

Отметим, что и.о. Командующего ВМС Азербайджана капитан первого ранга Заур Гумматов совершил визит в Иран по приглашению Командующего ВМС Ирана адмирала Хоссейна Ханзади.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Азербайджан и Иран обсудили безопасность морской торговли на Каспии (ФОТО)
  • Азербайджан и Иран обсудили безопасность морской торговли на Каспии (ФОТО)
  • Азербайджан и Иран обсудили безопасность морской торговли на Каспии (ФОТО)
  • Азербайджан и Иран обсудили безопасность морской торговли на Каспии (ФОТО)
Новости по теме
Владимир Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспия
В мире 1 октября 14:47
Туркменистан выдвинул инициативы по сохранению Каспийского моря
Туркменистан 30 сентября 10:21
В Каспийском море произошло землетрясение
Происшествия 29 сентября 18:05
Судам дано разрешение на движение в территориальных водах Азербайджана
Общество 22 сентября 13:59
Между Азербайджаном и Ираном прошли консультации по вопросам Каспийского моря
Политика 17 сентября 19:28
Осенний восход над Бакинской бухтой – красота неимоверная (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 13 сентября 13:03
Лента новостей
Иранский Ардебиль посетили свыше 7 млн туристов
Туризм 16:10
Казахстан экспортировал свыше 30 тысяч т бензина
Бизнес 16:07
Товарооборот Турции в сентябре превысил $30 млрд
Турция 16:01
Загатальская фабрика огласила объемы экспорта фундука
Бизнес 15:50
Вюсал Гасымлы: Азербайджан - лидер среди стран СНГ по показателям минимальной пенсии
Экономика 15:39
МИД Азербайджана и Финляндии провели очередной раунд политконсультаций
Политика 15:30
Тайская Helios Energy приветствует будущие партнерские отношения с быстро развивающимся рынком Узбекистана (Эксклюзив)
Энергетика 15:21
При использовании воздушного пространства Ирана платят по $1,5-2 млн за авиарейс
Экономика 15:21
В Казахстане реализует свыше 200 проектов по цифровизации промышленного производства (Эксклюзив)
Бизнес 15:13