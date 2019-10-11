Азербайджан — лидер среди стран СНГ по охране интеллектуальной собственности

БАКУ/Trend/ - Комплексные мероприятия с целью развития экономики, совмещающее в себе знания и инновации, уже дают свои положительные результаты. В частности, достижение большого прогресса в этой сфере стало возможно благодаря успешному исполнению "Стратегических карт по национальной экономике и основным секторам экономики", утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым в 2016 году. Кроме этого, в стране, как институт, регулирующий интеллектуальную продукцию, изобретения и их охрану, учреждено Агентство интеллектуальной собственности. После учреждения этого института в стране наблюдается значительный рост в в сфере изобретений и производства инновационной и интеллектуальной продукции.

Об этом сказал в пятницу Trend руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникации Ниджат Гаджизаде. По его словам, упомянутые достижения отразились в международных экономических индексах, реформы Азербайджана в этом направлении были положительно оценены.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.