В Азербайджане будет рекордный урожай хлопка

БАКУ /Trend/ - В этом году прогнозируется урожай хлопка рекордный в период независимости Азербайджана.

Об этом во вторник сказал Trend, руководитель пресс-службы министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

По его словам, в 2019 году хлопчатником засеяна территория в 20 районах общей площадью 100,111 тысячи гектаров. По сравнению с прошлым годом, площадь участков, засеянных хлопком сокращена, но невзирая на это средняя урожайность увеличилась. Если в прошлом году средняя урожайность составила 17,6 центнера с гектара, то в этом году этот показатель увеличился на 7,9 и составил 25,5 центнера.

Повышению урожайности способствовало соблюдение правил агротехнического ухода, обеспечение удобрениями на высоком уровне, сбор урожая с полей посредством техники без обычных потерь. В 2018 году свыше 90 процентов уборки хлопка осуществлена посредством хлопкоуборочных комбайнов.

В этом году массовая уборка хлопка техникой стартовала с 24 сентября и за прошедшие пять недель в пункты приема сдано свыше 255 тысяч тонн хлопка, что на 68 тысяч тонн выше показателя прошлого года или на 23 тысячи тонн выше итоговых результатов 2018 года.

Сбор хлопка уже вступил в заключительную стадию. В полях уже завершается уборка первого яруса хлопчатника, уборка второго выполнена на 50 процентов. В этом году больше всего хлопка посажено в Саатлинском (13 741 гектар), Агджабединском (10 452 гектара), Билясуварском (10 257 гектаров), Бардинском (10 140 гектаров) и Бейлаганском районах (9706 гектаров). На долю этих районов пришлось 144,185 тысячи тонн собранного хлопка. Сбор урожая продолжается.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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