Парламент Азербайджана утвердил бюджет органа, осуществляющего соцобеспечение и защиту

БАКУ /Trend/ - Сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана на обсуждение был вынесен вопрос о бюджете на 2020 год органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти и осуществляющего социальное обеспечение и защиту. Об этом сообщает в пятницу Trend.

Так, доходы бюджета на 2020 год данного органа (структуры) утверждаются в размере 4 825 508 800,0 манатов, расходы - 4 825 508 800,0 манатов.

Средства, оставшиеся на конец года на счетах аппарата и местных органов органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти, направляются на финансирование расходов в следующем году.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.