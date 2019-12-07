В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)

7 декабря 2019 13:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Лянкяране заработал "Друг МСБ" - Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство, в мероприятии приняли участие представители местной ИВ, Агентства аграрного кредитования и развития при минсельхозе, представители ОАО RabitəBank, председатель правления Агентства развития МСБ Орхан Мамедов, представители соответствующих организаций, оказывающих услуги субъектам МСБ и предприниматели. В ходе мероприятия участники были проинформированы о механизме функционирования «Друга МСБ», пользе, которую он может принести предпринимателям, а также о «Проекте усиления конкурентоспособности сельского хозяйства» Агентства аграрного кредитования и развития.

На мероприятии выступил председатель правления Агентства МСБ Орхан Мамедов и рассказал о его деятельности и мерах, осуществленных в течение предыдущих двух лет в направлении поддержки субъектов МСБ и услугах, которые оказывает «Друг МСБ» предпринимателям в регионах. Заместитель главы ИВ Лянкяранского района Халид Рагимов проинформировал участников о предпринимательской деятельности в районе, а также его социально-экономическом развитии. Было подчеркнуто, что «Друг МСБ» является полезным механизмом поддержки для тех, кто только приступает к предпринимательской деятельности и бизнесу.

На мероприятии также была организована презентация в связи с «Другом МСБ». Представитель RabitəBank, который является банком-агентом «Проекта усиления конкурентоспособности сельского хозяйства», проинформировал участников о проекте и других услугах банка для субъектов МСБ.

Далее участники ознакомились с офисом «Друга МСБ», который находится в Центре Гейдара Алиева в Лянкяране.

Тем же днем, еще один «Друг МСБ» заработал в Джалилабадском районе, таким образом количество «Друзей МСБ» в стране достигло 20.

«Друг МСБ» будет действовать в Центре Гейдара Алиева в Джалилабадском районе. Здесь созданы все необходимые условия для приема обращений предпринимателей, оказания им соответствующих услуг в рамках механизмов государственной поддержки. Как и в других офисах «Друзей МСБ», и в Лянкяранском и Джалилабадском районах при офисах будут работать волонтеры МСБ.

Чтобы ознакомиться с проблемами и предложениями предпринимателей, в рамках мероприятий также был проведен соответствующий опрос.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
  • В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
  • В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
  • В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
  • В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
  • В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
  • В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
  • В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
  • В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
  • В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
  • В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
  • В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
  • В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
  • В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
  • В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
  • В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
  • В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
  • В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
  • В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
  • В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
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