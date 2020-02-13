СК "Standard Insurance" презентовала новое подразделение по обслуживанию клиентов

БАКУ/Trend - Страховая компания "Standard Insurance" в рамках проводимых институциональных реформ, в целях постоянного повышения качества обслуживания клиентов создала новое подразделение - "Мультифункциональный информационный центр". Определена структура нового подразделения и произведен набор сотрудников, сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

Основные направления деятельности указанного "Мультифункционального информационного центра" - максимально оперативное реагирование на входящие обращения, их обработка, фиксация и обеспечение обратной связи с соответствующими отделами и департаментами компании, в зависимости от характера входящих сообщений.

Все сотрудники созданного подразделения прошли необходимые тренинги и учебные курсы, для обеспечения высокого уровня удовлетворенности клиентов и оптимизации деятельности компании.

Сотрудники "Мультифункционального информационного центра" готовы принимать входящие обращения по многоканальному телефону горячей линии (012) 930 в режиме круглосуточного обслуживания.

Отметим, что ОАО "Standard Insurance" было создано в 2002 году как полноценная страховая компания, функционирующая в сегменте non-life страхования. На сегодня компания имеет лицензию на осуществление четырех обязательных и 24 добровольных видов страхования. По результатам деятельности в 2019 году компания осуществила сбор страховых премий на сумму 14,060 миллиона манатов и выплату страховых возмещений в размере 5,453 миллиона манатов, заняв 14 строчку в рэнкинге отечественных страховщиков.

Как сообщал ранее Trend, первого февраля 2020 года новым председателем правления компании "Standard Insurance" был назначен Кямран Бабаев.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания.

Автор: Юсиф Агаев.