Халид Ахадов: Перед банками не будет очередей

БАКУ/Trend/ - Удельный вес ненефтяного сектора в общей экономике Азербайджана 60%, но в экспорте у страны все же есть определенная зависимость, поэтому это влияет на поведение экономических агентов в стране.

Об этом сказал помощник по экономическим вопросам Первого вице-президента Халид Ахадов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, факты и ожидания всегда влияют на поведение потребителей: «Первый факт это то, что распространение эпидемии коронавируса оказывает влияние на поведение людей. Второй факт - цена на нефть снизилась примерно на 20 долларов, что сформировало у людей, пользующихся услугами банка, определенные ожидания. Но следует отметить, что бюджет и макроэкономическая конструкция Азербайджана отличается от некоторых стран, к примеру, соседней России. Азербайджанская экономика построена так, что посредством своего рода буферов предотвращается влияние изменения цены на нефть. Изменение цены на нефть может влиять на бюджет мизерно, или может быть косвенное влияние».

Что касается ожиданий пользователей банковских услуг на рынке иностранной валюты, то Ахадов напомнил, что в 2014-2016 годах, из-за резкого падения цен на нефть, этот процесс оказал определенное влияние на банковский сектор.

Помощник Первого вице-президента добавил, что после того времени в банковском сектора была проведена серьезная работа, с тем чтобы они были готовы к подобным вызовам, у большинства банков очень большие капиталы.

По его словам, банки не предоставляют физическим лицам кредиты в иностранной валюте, что является очень важным фактором для устойчивости банков: «В последнее время, из-за большого числа обращений клиентов, все банки работают в авральном режиме. Необходимо учесть, что хотя в рамках борьбы с распространением короновируса должны предприниматься определенные меры безопасности, банки будут работать и в праздничные дни, потребности на рынке будут полностью удовлетворены. Перед банками больше не будет очередей».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)