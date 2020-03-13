Снижение цен на бензин в Азербайджане связано с падением цен на нефть

БАКУ/Trend - Снижение в Азербайджане цен на бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 связано с мировым падением цен на нефть, заявил Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 не производится в Азербайджане. Он импортируется из-за рубежа, в отличии от бензина марки Ai -92, дизеля и авиационного топлива, которые производятся в Азербайджане и пользуются в стране широким спросом, поэтому цены на них устанавливаются и регулируются государством, в частности Тарифным советом.

Цены на бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 зависят от колебаний цен на нефть, и в данной связи, из-за падения цен на нефть на мировых рынках, поставки бензина этих марок в Азербайджан стали производится по сниженным ценам.

Отметим, что в Азербайджане с 00:00 13 марта снижены цены на автомобильный бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 на 20 и 12,5 процентов соответственно. Один литр бензина Premium Euro-95 теперь стоит 1,2 маната (ранее 1,5 маната), а Super Euro-98 – 1,4 маната (в настоящее время 1,6 маната).

Автор: Наргиз Исмайлова.