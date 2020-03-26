Бюджет борьбы с коронавирусом в Азербайджане превышает 1,1 млрд манатов

Экономика 26 марта 2020 10:59 (UTC+04:00)
Бюджет борьбы с коронавирусом в Азербайджане превышает 1,1 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - "Бюджет борьбы с коронавирусом" в Азербайджане превышает 1,1 миллиарда манатов.

Об этом в четверг сказал Trend исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

"Первоначально, когда по поручению Президента Ильхама Алиева был создан Оперативный штаб при Кабинете министров, на борьбу с коронавирусом было выделено 10 миллионов манатов. На данный момент в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом из государственного бюджета, физическими и юридическими лицами перечислено свыше 86 миллионов манатов. В то же время, в соответствии с распоряжением главы государства, для устранения негативного влияния пандемии на экономику страны из государственного бюджета выделен один миллиард манатов. Стоит также учитывать, что Азербайджан, с целью поддержки борьбы с пандемией на глобальном уровне, перечислил Всемирной организации здравоохранения пять миллионов долларов", - сказал Вюсал Гасымлы.

Он отметил, что в Азербайджане ожидается дальнейшее пополнение "бюджета борьбы с коронавирусом", который на данный момент превышает 1,1 миллиарда манатов. В настоящее время мобилизованные против коронавируса средства в размере 1,1 миллиарда манатов достигают 2,2 процента ненефтяного ВВП, добавил он.

"Вливания в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом со стороны государства, бизнеса и населения является прекрасным примером социальной солидарности и национального единства в соответствии с призывами Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

В то время как Азербайджан самостоятельно борется с коронавирусом, более чем 80 стран мира с этой целью обратились за финансовой помощью в Международный валютный фонд (МВФ). В то же время МВФ и Всемирный банк обратились к "Большой двадцатке" с призывом пойти на уступки в связи с долгами 76 стран с национальным доходом на душу населения менее чем 1175 долларов. Полученный таким образом доход может быть использован для борьбы с коронавирусом в бедных странах. «Легкость» центральных банков крупных развитых стран в монетарных послаблениях развивающимся странам отсутствует. Вдобавок, с момента начала коронавирусного кризиса инвесторы отозвали 83 млрд долларов из развивающихся стран, тем самым усугубив их и без того тяжелое положение в борьбе с коронавирусом. Планируется оказание SDR помощи (Специальное право на взятие долга) развивающимся странам, и оказывается поддержка ликвидности с открытием своп-линий. В условиях погружения в рецессию глобальной экономики и испытывании трудностей развивающимися странами в одиночной борьбе с коронавирусным кризисом Азербайджан показывает устойчивость в борьбе с глобальным шоком и пандемией.

Мобилизованный в Азербайджане «бюджет борьбы с коронавирусом» охватывает расходы в трех направлениях: поддержка, которая будет оказана секторам, терпящим убытки, предпринимателям и наемным работникам; социальные программы; расходы на борьбу с пандемией", - подчеркнул Гасымлы.

(Текст: Турал Гараджаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Флорида может стать местом проведения поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном
Флорида может стать местом проведения поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном
Азербайджанские паралимпийцы присоединились к флешмобу #VirusaMeydanOxuyaq (ВИДЕО)
Азербайджанские паралимпийцы присоединились к флешмобу #VirusaMeydanOxuyaq (ВИДЕО)
Унаи Эмери может продолжить тренерскую карьеру в чемпионате Италии по футболу
Унаи Эмери может продолжить тренерскую карьеру в чемпионате Италии по футболу
Loading Bars
Лента новостей
"Битву" азербайджанца покажут на российском онлайн-фестивале Культура 12:14
В Турции обсуждают амнистию в связи с коронавирусом Турция 12:12
ООО «Бакинская служба такси» продолжает мероприятия по борьбе с распространением коронавируса Общество 12:11
Еще один город Узбекистана закрыл свои границы Транспорт 12:08
КНДР запросила международную помощь из-за коронавируса В мире 12:05
В Баку дезинфекционные работы проводятся не реже двух раз в день (ВИДЕО) Общество 12:04
Подготовлен еще один видеоролик о коронавирусе COVID-2019 Общество 12:01
В Туркменистане начался сев хлопчатника Бизнес 11:59
Турция продлила лицензию компании «Pinnacle Turkey Inc» на разведку нефти и газа Турция 11:53
Как мобильные операторы Азербайджана могут способствовать борьбе с коронавирусом? ИКТ 11:52
Вугар Байрамов: Предприниматели должны проявлять социальную ответственность Экономика 11:51
Турция продлила лицензию компании «Corporate Resources B.V» на разведку нефти и газа Турция 11:40
Турция продлила лицензию компании «Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation» на разведку нефти и газа Турция 11:35
IDEAL perfumery&cosmetics выделила 200 000 манатов на борьбу с коронавирусом Общество 11:33
В Facebook намерены информировать пользователей по всему миру о коронавирусе В мире 11:22
Минск заинтересован в развитии торгово-экономических отношений с Баку - эксперт Политика 11:22
В январе-феврале 2020 года перевалка грузов из Греции через порты Турции превысила 2,6 млн. тонн Турция 11:14
Перевалка грузов из Израиля через порты Турции превысила 2,5 млн тонн Турция 11:10
Перевалка грузов из Испании через порты Турции превысила 2,5 млн тонн Турция 11:06
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт BOTAS Турция 11:05
Реализация проекта по транзиту азербайджанского газа в Болгарию идет по графику Энергетика 11:03
Бюджет борьбы с коронавирусом в Азербайджане превышает 1,1 млрд манатов Экономика 10:59
Центробанк Узбекистана объявляет «кредитные каникулы» Финансы 10:43
Туркменистан вывозит своих граждан из стран зараженных короновирусом Туркменистан 10:30
"Аэрофлот" закрыл почти все международные рейсы Россия 10:30
В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 138,7 тысячи человек Россия 10:24
Иран сократил импорт мебели и древесины из Турции Турция 10:20
Эрдоган примет участие в саммите G20 по коронавирусу Турция 10:19
Узбекнефтегаз снижает стоимость бензина Энергетика 10:18
Последние данные о новой коронавирусной инфекции COVID-19 Общество 10:18
Этап серии Japan Golf Tour отменен впервые с 1973 года Другие страны 10:15
Россия прекратит авиасообщение с другими странами Россия 10:06
Все улицы "Ичеришехер" обрабатываются специальным раствором (ФОТО) Общество 09:53
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:48
Распространение коронавируса в Узбекистане продолжается Узбекистан 09:48
Время можно плодотворно проводить и в условиях карантина — социолог Общество 09:43
Азербайджанский медицинский университет о глобальной пандемии коронавируса Общество 09:35
В Азербайджане отложен прием документов в высшие и среднеспециальные учебные заведения Общество 09:12
Вюсал Керимли гуляющим в парках: Это не праздничные каникулы, а социальная изоляция (ВИДЕО) Общество 09:03
Восемь стран призвали ООН потребовать снять санкции, мешающие борьбе с коронавирусом Другие страны 08:59
Турция увеличила автоэкспорт в Азербайджан Турция 08:30
Китай поможет Пакистану построить больницу для зараженных коронавирусом Другие страны 08:14
Число заразившихся коронавирусом в Канаде за сутки выросло почти в два раза Другие страны 08:03
В США число умерших из-за коронавируса превысило 1 тыс. (Обновлено) США 08:02
В Южной Корее зафиксировано 104 новых случая заражения коронавирусом Другие страны 07:44
Премьер Японии создаст новый кризисный штаб для борьбы с коронавирусом Другие страны 07:29
Nissan приостановил работу двух заводов в Египте из-за коронавируса В мире 07:01
Число заразившихся коронавирусом в Новой Зеландии превысило 250 Другие страны 06:45
Парламент Испании одобрил продление режима повышенной готовности из-за коронавируса Европа 06:23
Число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике возросло до 475 Другие страны 06:01
Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США Другие страны 05:37
В США более 800 человек умерли от коронавируса США 05:15
За сутки в Китае шесть человек умерли от коронавируса Другие страны 04:51
Белый дом выделит для помощи экономике США $2 трлн на три месяца США 04:33
США из-за коронавируса могут к лету потерять 14 млн рабочих мест США 04:11
Конор Макгрегор купит защитные средства для медиков на 1 млн евро Европа 03:48
В Израиле заявили о готовности полной блокады страны Израиль 03:29
На севере Ирака погибли двое турецких военнослужащих Турция 03:01
В Великобритании число умерших пациентов с коронавирусом достигло 465 Европа 02:39
Во Франции за сутки умер 231 человек от заболеваний, вызванных коронавирусом Европа 02:17
Цена нефти Brent превысила $30 за баррель Энергетика 02:01
Страны G7 окажут финансовую помощь ВОЗ в борьбе с коронавирусом В мире 01:55
Число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 414 тыс. В мире 01:39
В Стокгольме за сутки удвоилось число жертв коронавируса Европа 01:25
Еще 15 человек скончались от коронавируса в Турции Турция 01:06
Российский истребитель Су-27 пропал с экранов радаров над Черным морем Россия 00:51
В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло более чем на 900 Европа 00:28
В Италии за сутки от коронавируса умерли 683 человека Европа 25 марта 23:41
В Гарадаге прошло оперативное заседание - чиновники, допустившие недочеты, были наказаны Общество 25 марта 22:59
Более 3 тыс. автомобилей, нарушивших карантинный режим, были возвращены назад Общество 25 марта 22:37
В Азербайджане некоторые товары освобождены от таможенных пошлин Экономика 25 марта 22:15
Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось Грузия 25 марта 22:05
В ближайшие дни в розничной продаже будет достаточно спирта и будут созданы благоприятные условия для производства масок Экономика 25 марта 21:26
Фонд Гейдара Алиева реализует социальный проект в рамках мер по предотвращению распространения инфекции коронавируса (ФОТО) Общество 25 марта 21:14
В Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом Россия 25 марта 20:55
Список учреждений в Азербайджане, на которые не распространяется продление нерабочих дней Общество 25 марта 20:53
У вице-премьера Испании выявили коронавирус Европа 25 марта 20:34
Утверждена "Примерная форма "Договора об оказании медицинских услуг"" Общество 25 марта 20:03
Определена срочная надбавка к зарплате врачей, участвующих в борьбе с коронавирусом Экономика 25 марта 20:00
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Бангладеш Политика 25 марта 19:56
Изменилось время пленарных заседаний Милли Меджлиса Политика 25 марта 19:52
Культура, которая нас объединяет – новый телепроект в Азербайджане Культура 25 марта 19:17
VIP Aviation выделяет средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Экономика 25 марта 19:14
На сегодняшний день в Азербайджан из разных стран были возвращены около 10 тысяч граждан Общество 25 марта 19:09
Азербайджанский сегмент социальных сетей на волне позитива (ВИДЕО) Культура 25 марта 18:58
В Азербайджане продлены нерабочие дни Политика 25 марта 18:42
«Ипек Йолу Сыгорта» поддержала инициативу Президента Азербайджана Экономика 25 марта 18:39
AZAL будет перевозить все грузы государственного значения по маршруту Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку на безвозмездной основе Экономика 25 марта 18:34
В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался - Оперативный штаб Политика 25 марта 18:13
Азербайджанский национальный музей искусств перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Экономика 25 марта 18:10
Волонтеры партии "Ени Азербайджан" помогли более 2500 одиноким людям за пять дней (ФОТО) Общество 25 марта 17:55
Azercell поддержал самоотверженных медработников Общество 25 марта 17:31
Арзу Нагиев: Народ доверяет главе государства, и сегодня главная движущая сила Азербайджана - единство народа и власти Политика 25 марта 17:27
Ректор БВШН Эльмар Гасымов пожертвовал месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Общество 25 марта 17:26
Агентство по развитию МСБ продолжает оказывать населению дистанционные услуги Экономика 25 марта 17:19
На промежуточных и вспомогательных дорогах Сумгайыта и Абшерона установлены полицейские посты (ФОТО) Общество 25 марта 17:05
Эльмар Мамедъяров принял посла Японии в Азербайджане в связи с завершением его дипломатической деятельности Политика 25 марта 16:26
Члены армянской общины Нагорного Карабаха обратились к Туралу Гянджалиеву Нагорно-карабахский конфликт 25 марта 16:10
Скачай и читай! Фундаментальное издание "Азербайджанский музей ковра" Культура 25 марта 15:59
Погранконтроль на госгранице Азербайджана осуществляется в усиленном режиме - Эльчин Гулиев (ФОТО) Общество 25 марта 15:59
Все новости