Вызовет ли коронавирус дефицит урожая в Азербайджане?

Экономика 9 апреля 2020 11:13 (UTC+04:00)
Вызовет ли коронавирус дефицит урожая в Азербайджане?

БАКУ/Trend/ - Многие думают, что в связи с пандемией коронавируса продовольственный сектор Азербайджана будет претерпевать проблемы, возникнет дефицит некоторых продуктов, но такого не произойдет.

Об этом сказал директор Аграрного научного и инновационного центра министерства сельского хозяйства Имран Джумшудов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в производстве сельскохозяйственной продукции спад не наблюдается: «В прошлом хозяйственном году был очень хороший рост урожая, в этом ситуация будет такой же. До распространения пандемии были проведены хозяйственные работы, был обеспечен доступ фермеров к материально-технической базе, и сейчас они осуществляют производственный процесс. С полной уверенностью говорю, что дефицита не то чтобы не будет, а есть излишек продуктов, потому что ряд из них экспортируется в другие страны. Но и в других странах, как и в нашей стране, потребление упало. Это связано с тем, что работа ресторанов, Домов торжеств и других объектов общепита ограничена. Но объем продовольствия достаточный и в этом году наши потребители будут обеспечены высококачественной продукцией».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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