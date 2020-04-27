В ряд банков Азербайджана назначены временные администраторы
БАКУ /Trend/ - Сегодняшним решением правления Центрального банка Азербайджана в ОАО Atabank, AGBank, NBC Bank и Amrah Bank назначены временные администраторы.
Как сообщили в понедельник Trend в Центробанке, согласно законодательству, все полномочия по управлению этими банками, в том числе полномочия собраний акционеров, временно переходят к администратору.
В связи с данным вопросом будет предоставлена дополнительная информация.
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