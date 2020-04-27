В ряд банков Азербайджана назначены временные администраторы

БАКУ /Trend/ - Сегодняшним решением правления Центрального банка Азербайджана в ОАО Atabank, AGBank, NBC Bank и Amrah Bank назначены временные администраторы.

Как сообщили в понедельник Trend в Центробанке, согласно законодательству, все полномочия по управлению этими банками, в том числе полномочия собраний акционеров, временно переходят к администратору.

В связи с данным вопросом будет предоставлена дополнительная информация.