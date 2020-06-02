В Азербайджане адресная соцпомощь будет предоставляться сроком на один год
БАКУ /Trend/ - Срок предоставления адресной государственной социальной помощи, предусмотренной в Азербайджане для малообеспеченных семей, снижен с двух лет до одного года, сообщает во вторник Trend.
Данный вопрос нашел отражение в поправке в ст. 8.1 закона «Об адресной государственной помощи», которая была обсуждена на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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