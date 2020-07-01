Эксперт о ситуации на автомобильном рынке Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Повышение цены на бензин марки АИ-95 в Азербайджане не приведет к подорожанию автомобилей, сказал в среду Trend эксперт Вагиф Гусейнов.

По его мнению, если бы поднялась цена на бензин АИ-92, то это сразу отразилось бы на автомобильном рынке. Но, поскольку бензин АИ-95 не широко используется в стране, то и повышение цены на него не окажет влияния на рынок.

Что касается самой ситуации на авторынке, Гусейнов отметил, что на данный момент активность находится практически на нуле, так как в связи с карантином покупателей на рынке нет и предложение не удовлетворяет спросу. Обычно в этом случае цены должны быть падать, но в данный момент из-за отсутствия покупателей цены не снижаются и не повышаются.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)