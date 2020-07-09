Санитарно-эпидемиологические требования были нарушены на 6050 объектах - министерство

Экономика 9 июля 2020 23:17 (UTC+04:00)
Санитарно-эпидемиологические требования были нарушены на 6050 объектах - министерство

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана продолжает меры по контролю за соблюдением требований особого карантинного режима в объектах торговли и обслуживания.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства, во время мониторинга, проведенного 8 июля, были выявлены случаи несоблюдения необходимых правил социального поведения и санитарно-эпидемиологических требований в медицинском центре «Vimay-Med» в Бинагадинском районе, в продуктовом магазине принадлежащем Рашаду Нагиеву, в продуктовом магазине, принадлежащем Бахрузу Джафарзаде, в хлебном цехе, принадлежащем Вагифу Годжаеву, в «Аптеке», принадлежащей ООО «Azəri Med», в магазинах «İnci elektrik», «Okoban evi tikinti materialları», «Termo ağlay» в Наримановском районе, в маркете "Гянджлик", кафе «Kafe şüa», на рынке «Бизим базар», принадлежащем Алиакберу Мирзаеву, магазине «Аз Граната» в Сабаильском районе, в магазине смешанных товаров, принадлежащем Басти Алиевой, в «Донерхане», принадлежащей Эльгюну Дадашову, в «Чайном доме», принадлежащем Эльману Джабраилову, в маркетах «Халал-маркет»,«Эльшан маркет», «24 saat market», «Агиль маркет» в Сураханском районе , в кондитерском магазине "Татлы", в "Аптеке Бута", на "Рынке Бута" в Сабунчинском районе, в "Ал маркете", в маркете "Oba market", в строительном магазине "Петекташ", в магазине "1001 хырдават", принадлежащем Салеху Амрахзаде,в «Эра маркет», «Зейтун аптек» в Хатаинском районе, в магазине молочных продуктов, принадлежащем компании «Амал», в продуктовых магазинах, принадлежащих Ахиру Аббасову и Пари Гусейновой, в маркете «Угур» в Гарадагском районе, в продуктовых магазинах, принадлежащих Соне Алиевой и Ровшану Ханкишиеву, в маркете «Турал маркет» в Низаминском районе, в «Нахчыванском лавашном цехе», в продуктовом магазине, принадлежащем Анаханым Мамедовой, в магазине обоев, принадлежащем Эльхану Набиеву, в цветочном магазине Roseland, в ресторане Böyük Fırat, в кафе «Шаурма №1», в кондитерском доме Baker в Ясамальском районе, в зоомагазине, принадлежащем Эльнаре Шириновой, в "Rahat market" в Хазарском районе ,в магазине "Novatar" в Насиминском районе, в магазине смешанных товаров, принадлежащих Немату Исмаилову, магазинах "Euro inşaat "и "Mister dekor "в городе Гянджа, в "Bol market" и "Qobustan market" в Гобустанском районе, в магазине автозапчастей "Forsaj", магазине "Seyidogullari market", в магазинах "Mekan", "Turk Ceramic", "Zaman" в Лянкяранском районе, магазине, принадлежащем "Mandarin LTD" в Физулинском районе, в маркетах, принадлежащих Матанат Дадашовой и Парвизу Ибрагимову, в "Araz-Oskar Market" в Евлахском районе, магазине по продаже строительных материалов, принадлежащем Захиру Намазову, аптеке, принадлежащей Эсмире Мисирхановой, магазинах "Çiçəyim"и "Optimal" в Гусарском районе, в объекте общественного питания" Бистро". В целом нарушения были выявлены в 258 из 726 объектах, в которых проводился мониторинг.

Сотрудники министерства вновь обратили внимание предпринимателей на необходимость использования обслуживающим персоналом и потребителями защитного снаряжения, контроля социальной дистанции, ограничения доступа потребителей к маркетам, дезинфекции торговых объектов. Они сообщили, что в случае нарушения требований будут приняты серьезные меры.

Как сообщалось, указом Президента Азербайджана от 3 июля 2020 года в "Положение О государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджанской Республики" были внесены такие изменения как осуществление контроля за соблюдением субъектами предпринимательской деятельности и их должностными лицами требований антиэпидемического,санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Нарушения антиэпидемического режима и санитарно-гигиенических требований были выявлены на 115 объектах, где 8 июля были проведены контрольные мероприятия. Составлены протоколы в соответствии со статьями 211.1 и 211.2 Кодекса об административных правонарушениях в отношении налогоплательщиков, допустивших упущения.

Отметим, что в 6050 из 13 046 субъектов предпринимательства, где проводился мониторинг с 22 мая по 9 июля, выявлены случаи нарушения необходимых правил социального поведения и санитарно-эпидемиологических требований.

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