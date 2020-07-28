Азербайджанские туркомпании пока не могут продавать авиабилеты - Ассоциация
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские туристические компании пока не могут продавать клиентам авиабилеты.
Об этом во вторник сказал Trend пресс-секретарь Ассоциации турагентств Азербайджана Орхан Бадалов.
По его словам, согласно обращению "Турецких Авиалиний" к туристическим компаниям, они могут продавать билеты туристам только после первого августа.
"Поэтому в настоящее время туристические компании не действуют в сфере продажи авиабилетов. Однако клиенты могут в индивидуальном порядке в режиме онлайн покупать билеты, и совершать поездки в Турцию", - сказал Орхан Бадалов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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