Микаил Джаббаров принял участие в 5-м ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В формате видеоконференции 28 июля состоялось 5-е ежегодное заседание Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Как сообщили во вторник Trend в министерстве экономики, в заседании, организованном на тему "Подход АБИИ по оказанию поддержки членам в среднесрочной и долгосрочной перспективе до 2030 года", были обсуждены долгосрочные тенденции и краткосрочные макроэкономические изменения по развитию азиатского региона, меры, принятые АБИИ в борьбе с COVID-19, поддержка, предлагаемая странам-участницам банком, и другие вопросы.

Почетный гость ежегодного заседания, председатель КНР Си Цзиньпин, выступив с речью, отметил, что созданный в направлении региональной координации с целью развития азиатской инфраструктуры АБИИ, объединяющий 102 страны-участницы, превратился в финансовый институт международного уровня. Он выразил удовлетворение успешной деятельностью АБИИ, поддержкой, оказанной банком странам-членам в период пандемии коронавируса, и дал рекомендации в связи с предстоящей деятельностью банка.

Выступив на мероприятии, управляющий АБИИ от Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что наша страна придает большое значение развитию сотрудничества с АБИИ, проинформировал о совместно реализованных проектах, и развитии корпоративной политики в течение предстоящих 10 лет. Было отмечено, что поддерживающий региональную торговлю и энергетическую безопасность Европы проект TANAP является одним из удачных образцов сотрудничества с АБИИ. Отметив, что Азербайджан имеет выгодное географическое положение, министр экономики довел до сведения участников, что создав современную инфраструктуру наша страна превратилась в международный транспортный узел, а также роль самого короткого транспортного пути между Азией и Европой - железной дороги Баку - Тбилиси - Карс и нового Бакинского порта в расширении сотрудничества между региональными странами.