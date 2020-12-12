Создана рабочая группа в связи с работами по реконструкции на освобожденных территориях - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Ведутся обсуждения в связи с началом работ по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом журналистам сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Глава государства подписал распоряжение о начале работ по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях. В соответствии с этим распоряжением создана рабочая группа. В данном направлении ведутся обсуждения, проводится работа по планированию", - сказал он.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)