В Баку и на Абшероне открылись зимние ярмарки "Из села в город" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшероне открылись три ярмарки, на которых выставлена продукция более 100 фермеров, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Ярмарки будут работать по трем адресам:

- рядом со станцией метро "Гянджлик" в Наримановском районе;

- по ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5 в Бинагадинском районе;

- на проспекте Гейдара Алиева в городе Хырдалан.

Все они будут работать до 31 декабря.

В открытии ярмарок приняли участие министр сельского хозяйства Инам Керимов, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, глава азербайджанского офиса TİKA Теоман Тирьяки, глава ИВ Наримановского район Абдин Фарзалиев, которые ознакомились с условиями, созданными на них, побеседовали с фермерами.

Участие в ярмарках бесплатное, фермерам будут предоставлены полки, весы и другое оборудование, а также оказана логистическая поддержка тем, кто испытывает трудности с поставкой продукции.

Во время проведения ярмарок полностью соблюдаются требования карантинного режима Оперативного штаба при Кабмине: регулярно проводится дезинфекция территории ярмарки, контролируется соблюдение социальной дистанции, измеряется температура как у фермеров, так и у покупателей, на территории ярмарки размещены дезинфицирующие средства для посетителей, фермеры обеспечены медицинскими масками, перчатками, дезинфицирующими средствами и пр.

Ярмарки организованы в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)