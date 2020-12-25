В Азербайджане фермеры смогут использовать оставшиеся на их картах субсидии в 2021 году

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские фермеры смогут использовать субсидии, оставшиеся на их картах, в следующем году, сообщили Trend в пятницу в министерстве сельского хозяйства.

Как отмечает Агентство по аграрному кредитованию и развитию (AKIA) при министерстве, фермерская карта должна быть активна, чтобы фермеры могли использовать остаточные средства на ней в следующем году: "Если фермер взял в банке открытую на его имя фермерскую карту и активировал ее, то оставшиеся на карте средства он сможет использовать и в следующем году. Если карта не активирована, то средства с нее будут списаны".

По этой причине AKIA обращается к фермерам и призывает их активировать открытую на их имя карту, взяв ее в банке.

Отметим, что с января 2020 года фермеры подают заявки на субсидии через электронную информационную систему, и субсидии переводятся на их фермерскую карту. Согласно новому правилу, обналичить можно только 25 процентов субсидий на посевные, выплачиваемые фермерам, остальную часть фермер получает, оплачивая через POS-терминалы семена, удобрения и т.д., необходимые для хозяйственной деятельности.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva