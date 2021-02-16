В Баку подорожала аренда дачных домов

Экономика 16 февраля 2021 09:34 (UTC+04:00)
В Баку подорожала аренда дачных домов

БАКУ /Trend/ - В Баку подорожала аренда квартир, сказал во вторник Trend директор консалтинговой компании "MBA Group", эксперт по недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, в январе на этом рынке наблюдался рост на 2,41 процента. В сравнении с январем прошлого года цены демонстрируют снижение на 14,41 процента.

"В течение месяца и последнего года подорожала аренда частных домов, а также дачных домов. За месяц подорожание составило 1,76 процента, в течение года - 11,91 процента", - сказал Ибрагимов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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