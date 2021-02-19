В Баку введен в эксплуатацию новый туннель

БАКУ /Trend/ - В поселке Забрат Сабунчинского района Баку введен в эксплуатацию новый туннель на пересечении автомобильной дороги и железнодорожного пути.

Как сообщили в пятницу Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", объект дорожной инфраструктуры расположен на пересечении улиц Октябрьская и Мусы Байрамова.

К настоящему времени на одноуровневных пересечениях автомобильных дорог с Абшеронской кольцевой железной дорогой в 12 местах построены аналогичные туннели.

Отметим, что Забратский автомобильный переезд, строительство которого началось в августе 2019 года, имеет ширину 8 метров, высоту 5 метров и длину 227 метров. Протяженность закрытой части 30 метров. В переезде построены две подпорные стены. Кроме того, построена новая автодорога протяженностью 900 метров. Для отвода дождевых и грунтовых вод сооружена насосная станция, установлено пять насосов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)