На бакинском заводе "Бибиэйбат" завершился ремонт плавкрана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился ремонт плавучего крана "Атамоглан Керимов", принадлежащего "Каспморнефтефлоту" (ASCO).

Как сообщили в субботу Trend в ASCO, ремонт был осуществлен на судоремонтном заводе "Бибиэйбат".

"В ходе работ был проведен ремонт главных двигателей, насосов, трубных систем, отрегулированы вспомогательные двигатели. Проведены текущие ремонтные работы на спасательных шлюпках. Также были отремонтированы жилые и служебные помещения в соответствии с современными стандартами", - сказали в ASCO.

Кроме того, подводная и надводная части плавучего крана были очищены и покрашены, на них заменены поврежденные участки. Также отремонтированы рулевой комплекс, протекторные установки.

После завершения ремонта плавкран "Атамоглан Керимов" успешно прошел тестирование и был сдан в дальнейшую эксплуатацию.

Отметим, что основными направлениями деятельности судоремонтно-строительного завода «Зых», а также судоремонтного завода «Бибиэйбат» являются ремонт судов и технического оборудования, принадлежащих ASCO и другим компаниям, а также изготовление различных запасных частей на основе заказов.

Напомним, что в 2020 году на заводе «Бибиэйбат» было отремонтировано 71 судно.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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