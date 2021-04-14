В Азербайджане ведутся работы по совершенствованию реформ в сфере мобильного банкинга

БАКУ /Trend/ - Различия в реформах, проводимых Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и другими структурами, создают трудности в формировании нового мобильного банкинга.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев в ходе онлайн-мероприятия «Роль финансовых институтов в развитии цифровой экосистемы».

Основная стратегия АБА, по его словам, заключается в создании специальных платформ мобильного банкинга и возможностей для интеграции финансовых институтов в эту сферу.

Глава ассоциации отметил, что объем электронной коммерции в Азербайджане значительно вырос с 2017 года и сегодня оценивается в 3,7 миллиарда манатов, а доля платежного оборота в общей структуре карточного бизнеса составляет 26 процентов.

«Из-за различия реформ, проводимых рядом структур Азербайджана, ведутся работы по их совершенствованию и адаптации», - сказал Нуриев.

Он также высоко оценил роль финансовых институтов в развитии мобильного банкинга. По его мнению, эти структуры должны получить доступ к таким проектам и принять участие в их развитии.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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