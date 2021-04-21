Госфонд соцзащиты Азербайджана назвал дату выплаты адресной соцпомощи

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты Азербайджана 23 апреля выплатит адресную соцпомощь, сообщает в среду Trend со ссылкой на фонд.

Напомним, что госфонд уже завершил выплату пенсий за апрель, а завтра будут выплачены все пособия, стипендии и компенсации.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)