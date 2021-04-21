Почтовые ведомства Азербайджана и Турции оказывают услугу денежных переводов по выгодным тарифам

БАКУ /Trend/ - ООО "Азерпочт" и Государственная почтово-телеграфная организация Турции (PTT) начали оказывать услугу денежных переводов по более выгодным тарифам, сообщили в среду Trend в ООО.

Ранее с этой целью почтовые ведомства Азербайджана и Турции достигли договоренности об использовании системы денежных переводов турецкого Actif Bank.

"С апреля граждане могут без открытия счета воспользоваться услугой денежных переводов по более низким тарифам в 1,5 тысячи почтовых отделениях "Азерпочт" и около пяти тысячах почтовых отделениях PTT. Новый проект создает широкие возможности для дальнейшего развития сотрудничества почтовых операторов Азербайджана и турции", - сказали в ООО.

Отметим, что ранее "Азерпочт" стало официальным партнером системы денежных переводов международной турецкой платформы UPT.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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