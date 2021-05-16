В Азербайджане названо число членов семей шехидов, получающих соцвыплаты

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 7 326 членам 2 867 семей шехидов назначено в целом 13 598 социальных выплат (президентская пенсия, пенсии и пособия), сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Кроме того, социальные выплаты назначены 206 членам семей 93 шехидов из числа гражданских лиц. 416 раненым участникам Отечественной войны Азербайджана назначена группа инвалидности и, соответственно, президентские пенсии, пенсии по инвалидности или пособия.

Также почти трем тысячам семей была оказана социально-психологическая поддержка.

Сотням раненых военнослужащих были оказаны реабилитационные услуги, 17 военных были обеспечены высокотехнологичными протезами, 650 раненым было предоставлено 4 500 средств реабилитации.

Кроме того, в центре внимания находится и вопрос занятости лиц из этих категорий населения. Из них шести тысячам гражданам оказана поддержка в этой сфере, в том числе 4 666 привлечены к программе самозанятости.

Отметим, что в послевоенный период мерами социальной поддержки минтруда были охвачены свыше 21 тысячи членов семей шехидов, раненых участников и инвалидов Отечественной войны, лиц, пострадавших от армянского террора, и их близких,

В рамках этих мер были проведены встречи с семьями шехидов, собраны необходимые документы для назначения им социальных выплат.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)