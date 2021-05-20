Азербайджан может многократно увеличить экспорт технологий в этом десятилетии

БАКУ/Trend/ - Азербайджан имеет потенциал многократного роста экспорта технологий в течение текущего десятилетия.

Об этом сказал во вторник Trend исполнительный директор Консорциума по экспорту инноваций Азербайджана (AZINNEX) Фарид Кязимов.

По его словам, высокотехнологичные компании AZINNEX экспортируют свои решения в более чем 20 стран мира, что доказывает высокий уровень азербайджанских разработчиков.

"Если говорить об оптимальной точке приложения для нашей страны, на мой взгляд, в целом это могут быть технологии для "цифрового правительства", в котором у наших компаний хорошая экспертиза. По некоторым прогнозам, к 2025 году объем мирового рынка решений для цифрового правительства (Govtech) вырастет в несколько раз и достигнет двух триллионов долларов. Нам по силам получить часть этого рынка, но если только будут приложены совместные усилия правительства и бизнеса", – сказал Кязимов.

Он привел в пример Израиль, который в области инноваций достаточно долгое время руководствовался стратегией startup nation (нация стартапов) и который применил новую стратегию – scale up nation (нация масштабирования), то есть активный экспорт своих решений на глобальные рынки, когда в стране разработка успешных и даже значимых в мировом масштабе инноваций была поставлена на "поток".

"Сегодня Израиль ежегодно экспортирует ИТ-продукции на сумму более чем 43 миллиардов долларов. Другим примером является Беларусь, которая за 15-летний период достигла суммы более чем 1,6 миллиарда долларов в экспорте технологий", – добавил исполнительный директор.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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