Азербайджан заинтересован в участии американских компаний в проектах на освобожденных территориях
БАКУ /Trend/ - Азербайджан рассматривает возможности привлечения американских компаний к участию в проектах на освобожденных от оккупации территориях.
Об этом, как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, сказал глава ведомства Рашад Набиев на встрече с исполнительным директором и членами американского Caspian Policy Center ("Центр Каспийской политики").
Министр сообщил о реформах, проведенных в последние годы в Азербайджане в сфере транспорта и инфраструктуры.
Также стороны обсудили работы, проделанные в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, проекты, реализуемые и планируемые на освобожденных территориях.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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