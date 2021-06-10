Глобальные продажи по э-коммерции оттесняют мировой розничный рынок

БАКУ /Trend/ - Глобальные продажи по электронной коммерции оттесняют мировой розничный рынок.

Как сообщает в четверг Trend, по предварительным оценкам, к 2021 году продажи по э-коммерции составят 17,5 процента от всего объема мировых розничных продаж. Будущее электронной коммерции видится стабильным, и каких-либо признаков для снижения ее роста не наблюдается. Так, ожидается, что в 2021 году мировой рынок данного типа достигнет объема в 4,9 триллиона долларов. В целом же за ближайшие пять лет спрос к рынку э-коммерции увеличится на 8,2 процентных пункта. В частности, в 2021 году темпы роста ускорятся до 19,5 процента, за последующие два года – в целом на 45,8 процента, а к 2024 году рост достигнет 21,8 процента.

Наряду с этим физические магазины должны учитывать это и использовать инфраструктуру, чтобы вывести свой офлайн-бизнес на онлайн-платформу, поскольку в условиях постоянно растущей индустрии электронной коммерции физические магазины имеют мало шансов победить конкурентов. Они также должны обеспечить свое присутствие в Интернете, иначе потеряют большое количество клиентов, которые стремятся к легким, быстрым и удобным покупкам из дома. Также предполагается, что интернет-магазины должны еще больше укрепить свои бренды в виртуальном мире, чтобы сохранить свои позиции.

Касаясь развития электронной коммерции в Азербайджане, следует заметить, что по этому направлению в стране проводятся соответствующие работы. Так, в начале июня 2021 года Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (МСБ) запустило новую платформу онлайн-продаж для поддержки предпринимателей в сфере продажи и продвижения продукции в интернете – www.kobmarket.az. Портал, созданный при поддержке агентства, функционирует как онлайн-магазин на основе концепции электронной коммерции. Создан он в основном для поддержки развития микро- и малого бизнеса, онлайн-продажи продукции и услуг МСБ через единую платформу, их популяризации среди широкой публики. Предприниматели могут расширить возможности продаж посредством портала электронной коммерции, на котором пользователям предоставляется возможность воспользоваться единой платежной системой и услугами доставки. Процесс регистрации прост, на портале представлены различные инструменты, которые позволяют предпринимателю в виде отчетов отслеживать продажи по каждому интернет-магазину, управлять остатками по товарам, анализировать покупателей и другую необходимую информацию о продажах.

Помимо этого, распоряжением Президента Ильхама Алиева «О создании единой базы товаров, производимых в Азербайджане» от 21 сентября 2016 года был создан ресурс Azexport (www.azexport.az). По состоянию на начало мая 2021 года портал Azexport реализовал экспортные заказы на сумму 164,2 миллиона долларов. Всего за 52 месяца своей деятельности портал Azexport выполнил заказы на поставку ненефтяной продукции из Азербайджана в 145 стран мира на сумму 2,359 миллиарда долларов. В апреле 2021 года Топ-10 экспортируемых товаров портала Azexport выглядел следующим образом: хлопок, помидоры, картофель, лук, куриное мясо, сухое молоко, хлопковое масло, куриные яйца, чай.

В текущем году Аналитический медиа-центр Азербайджана провел опрос об услугах онлайн-заказа и доставки в период особого карантинного режима, в котором приняли участие 502 респондента. В итоге стало ясно, что 38,8 процента участников опроса довольны качеством услуг доставки, 48,6 процента заявили, что их заказы в редких случаях не были доставлены вовремя. Кроме того, 12,6 процента опрошенных отметили, что их заказы не были доставлены в желаемой форме.

В целом, 74,1 процента респондентов воспользовались услугами онлайн-заказов до пяти раз в месяц, 21,3 процента – порядка 10 раз, а 4,6 процента – более 10 раз. Два процента опрошенных за период особого карантинного режима заказывали продукты питания, 7,2 процента – бытовую технику и электротехнику, 8 процентов – косметику и чистящие средства, 19,7 процента – еду, 43,6 процента – одежду и обувь, 19,5 процента – другие товары.

Отметим, что по данным Центрального банка Азербайджана на начало мая 2021 года, посредством дебетовых и кредитных карт внутри страны было проведено примерно семь миллионов операций по э-коммерции на общую сумму 380 миллионов манатов. Из них порядка шести миллионов операций на сумму 346 миллионов манатов – по дебетовым картам, а 995 тысяч операций на общую сумму 34 миллиона манатов – с помощью кредитных карт.

В заключении следует отметить, что любое прогрессивное дело всегда внедряется с некоторыми сложностями, и для того чтобы развивался тот или иной процесс, необходимо увеличение показателей спроса и предложения. Таким образом, продажи посредством электронной коммерции в Азербайджане осуществляются, но находятся в стадии развития.

Зейни Джафаров

Экономический отдел Trend