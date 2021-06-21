Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана превысили 3,8 млрд манатов - министр
БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2021 года налоговые поступления в государственный бюджет превысили 3,8 миллиарда манатов.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.
Он отметил, что применение стимулирующей экономическое развитие системы налогообложения дает положительные результаты.
"Прогноз по поступлениям выполнен на 127,1 процента", - отмечает министр.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: agdzhaev
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