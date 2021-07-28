Азербайджан остается одним из приоритетных рынков для внедрения российских ИТ решений - министерство

БАКУ /Trend/ - Несмотря на определенный спад во взаимодействии и экспорте/импорте продукции, вызванный пандемией, Азербайджан остается важным партнером и одним из приоритетных рынков для внедрения российских решений.

Об этом сказали Trend в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

По данным ведомства, российские компании готовы к всестороннему развитию сотрудничества с азербайджанской стороной и в своей деятельности строго руководствуются нормами международного права. Поэтому конкретные предложения по развитию сотрудничества будут оперативно рассмотрены в случае их поступления.

"Мы активно следим за тем, что происходит в Азербайджане. Как нам известно, в настоящее время по распоряжению Президента Ильхама Алиева в Азербайджане разрабатываются проект концепции "Умный город" (Smart City) и "Умное село" (Smart Village) и проекты в сфере электронного здравоохранения.

Российские компании обладают значительными компетенциями в данных направлениях, имеют опыт реализации проектов в сфере электронного правительства, "умных" городов "под ключ", в связи с чем мы заинтересованы в участии в упомянутых инициативах и готовы выступить в качестве технологических партнеров для азербайджанской стороны", - сказали в министерстве.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что у целого ряда российских компаний налажено длительное и взаимовыгодное сотрудничество с компетентными ведомствами Азербайджана.

"Мы совместно реализуем проекты в сферах телекоммуникаций, автоматизации бизнес-процессов, применения речевых технологий, голосовой и мультимодальной биометрии. В частности, Фондом "Сколково" совместно с Российско-Азербайджанским деловым советом ведется работа по налаживанию использования в экономике Азербайджана разработок участников проекта "Сколково" в сферах информатизации, медицины, сельского хозяйства, промышленности", - сказали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что 20 мая 2021 года в рамках встречи глав правительств России и Азербайджана было подписано соглашение о сотрудничестве в области связи и информационных технологий.

"Соглашение предусматривает обмен опытом в сферах цифрового развития, новейших технологий, сетевой безопасности, подготовки высококвалифицированных специалистов и по ряду других направлений.

Считаем, что этот документ придаст дополнительный импульс развитию нашего сотрудничества в сфере коммуникационных технологий, станет отправной точкой для выхода на новый уровень взаимодействия и реализации конкретных проектов", - сказали в министерстве.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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