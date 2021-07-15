В этом году в Азербайджане подсолнух посажен примерно на 11 тыс. гектарах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в этом году подсолнух посажен примерно на 11 тысячах гектарах.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве сельского хозяйства, об этом сказал министр Инам Керимов во время встречи с фермерами, занимающимися посадкой подсолнечника, накануне сбора урожая.

На встрече в селе Алыушагы Самухского района было отмечено, что сбор урожая подсолнечника начнется в конце июля – начале августа. Состоялся обмен мнениями о процессе подготовки к уборке и продаже урожая, мерах защиты растений на полях, вопросах полива.

Было сказано, что в прошлом году с полей было собрано в среднем 22,4 центнера урожая, и ожидается, что в результате проведения надлежащих агротехнических мероприятий в этом году средняя урожайность будет выше.

Отметим, что основная часть посевов подсолнечника приходится на Гянджа-Газахский экономический район.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)