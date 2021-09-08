Ввоз в Азербайджан гибридных автомобилей обходится дешевле - эксперт
БАКУ /Trend/ - Ввоз в Азербайджан гибридных автомобилей обходится дешевле, чем других автомобилей.
Об этом Trend сказал в среду эксперт по транспортным вопросам, юрист Аршад Гусейнов.
По его словам, в связи с этим интерес к гибридным автомобилям заметно возрос, и их можно встретить уже везде.
«При импорте в страну автомобилей оплачиваются НДС, таможенная пошлина и акцизный налог. Таможенная пошлина и акцизный налог оплачиваются из расчета объема двигателя автомобиля. В гибридных автомобилях он меньше, поэтому и размер налога меньше», - сказал Гусейнов.
Он добавил, что также гибридные автомобили расходуют меньше топлива.
Эксперт отметил, что примерно два года назад наблюдались проблемы в связи с ремонтом, техобслуживанием и запчастями гибридных автомобилей: "Мастеров по ремонту этих автомобилей было очень мало. Теперь такой проблемы нет, во многих местах открылись центры по ремонту гибридных автомобилей. Запчасти тоже стали доступны».
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)