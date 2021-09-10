Утверждены число и месторасположение погранично-пропускных пунктов Азербайджана

Экономика 10 сентября 2021 21:46 (UTC+04:00)
Утверждены число и месторасположение погранично-пропускных пунктов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров принял постановление об утверждении «Количества и мест размещения пунктов пропуска через государственную границу Азербайджана» и «Правил организации и координации деятельности пунктов пропуска через государственную границу Азербайджана».

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

В приложении к постановлению указано количество и места размещения пунктов пропуска через государственную границу Азербайджана:

1. Пункт пропуска через государственную границу «Билясувар» – Билясуварский район (город Билясувар), между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран.

2. Пункт пропуска через государственную границу «Астара» – Астаринский район (город Астара), между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран.

3. Железнодорожный пункт пропуска через государственную границу «Астара» – Астаринский район (город Астара), между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран.

4. Пункт пропуска через государственную границу «Самур» – Гусарский район (поселок Самур), между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

5. Пункт пропуска через государственную границу «Ширванлы» – Гусарский район (село Ширванлы), между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

6. Пункт пропуска через государственную границу «Зухул» – Гусарский район (село Зухул), между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

7. Железнодорожный пункт пропуска через государственную границу «Ялама» – Хачмазский район (поселок Ялама), между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

8. Пункт пропуска на государственной границе «Ханоба» – Хачмазский район (село Ханоба), между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

9. Пункт пропуска через государственную границу «Мазымгара» – Балакенский район (село Мазымгара), между Азербайджанской Республикой и Республикой Грузия.

10. Пункт пропуска через государственную границу «Муганлы» – Загатальский район (село Муганлы), между Азербайджанской Республикой и Республикой Грузия.

11. Железнодорожный пункт пропуска через государственную границу «Беюк Кясик» – Агстафинский район (поселок Беюк Кясик), между Азербайджанской Республикой и Республикой Грузия.

12. Пункт пропуска через государственную границу «Садыхлы» – Агстафинский район (село Садыхлы), между Азербайджанской Республикой и Республикой Грузия.

13. Пункт пропуска через государственную границу «Красный мост» – Газахский район (село II Шыхлы), между Азербайджанской Республикой и Республикой Грузия.

14. Пункт пропуска через государственную границу в международном аэропорту Гейдар Алиев (город Баку, Хазарский район, поселок Бина).

15. Пункт пропуска через государственную границу в Гянджинском международном аэропорту (город Гянджа).

16. Пункт пропуска через государственную границу в Габалинском международном аэропорту (Габалинский район, село Гаджалы).

17. Пункт пропуска через государственную границу в Лянкяранском международном аэропорту (город Лянкяран).

18. Пункт пропуска через государственную границу на аэродроме Гаджи Зейналабдин Тагиев (город Сумгайыт, поселок Гаджи Зейналабдин Тагиев).

По Нахчыванской Автономной Республике

1. Пункт пропуска через государственную границу «Садарак» – Садаракский район (село Садарак), между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

2. Пункт пропуска через государственную границу «Джульфа» – Джульфинский район (город Джульфа), между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран.

3. Железнодорожный пункт пропуска через государственную границу «Джульфа» – Джульфинский район (город Джульфа), между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран.

4. Пункт пропуска через государственную границу «Шахтахты» – Кенгерлинский район (село Шахтахты), между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран.

5. Пункт пропуска через государственную границу в Нахчыванском международном аэропорту (город Нахчыван).

6. Железнодорожный пункт пропуска через государственную границу Нахчыван (город Нахчыван).

По портовым пунктам

1. Пункт пропуска через государственную границу в Бакинском международном морском торговом порту – морской путь (город Баку, Гарадагский район, поселок Алят).

2. Пункт пропуска через государственную границу в терминале Азпетрол – морской путь (город Баку, Хатаинский район, проспект Нобеля).

3. Пункт пропуска через государственную границу на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева – морской путь (город Баку, Гарадагский район, поселок Сахиль).

4. Пункт пропуска через государственную границу в терминале Сангачал – морской путь (город Баку, Гарадагский район, поселок Сангачал).

5. Пункт пропуска через государственную границу в терминале Дюбенди – морской путь (город Баку, Хазарский район, село Дюбенди).

6. Пункт пропуска через государственную границу в порту Говсан – морской путь (город Баку, Сураханский район, поселок Говсан).

7. Пункт пропуска через государственную границу в сухогрузном порту – морской путь (город Баку, Сураханский район, поселок Зых).

8. Пункт пропуска через государственную границу в порту Зиря – морской путь (город Баку, Хазарский район, село Зиря).

9. Пункт пропуска через государственную границу в порту Хачмаз – морской путь (Хачмазский район, село Ниязоба).

10. Пункт пропуска через государственную границу в порту Лянкяран – морской путь (город Лянкяран, улица Сахиль).

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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