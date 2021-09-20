Азербайджан увеличил экспорт в Италию почти на 40%
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Весь Карабахский регион, в том числе город Шуша, станет зоной «зеленой энергии» - спецпредставитель Президента Азербайджана
Между Казахстаном и Азербайджаном может быть подписано соглашение об обмене спутниковыми данными - министерство
Британская школа в Баку организовала консультационную сессию IGCSE для учеников 10 и 11 классов и родителей (ФОТО)
"Женщины – предприниматели Азербайджана" торжественно отметили 20-летие – церемония награждения премии "Хуршидбану Натаван" (ФОТО)