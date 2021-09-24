С начала года объем господдержки частного сектора Азербайджана превысил 48 млн манатов - Микаил Джаббаров

Экономика 24 сентября 2021 11:46 (UTC+04:00)
С начала года объем господдержки частного сектора Азербайджана превысил 48 млн манатов - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - В рамках государственной поддержки частного сектора Азербайджана в январе-августе 2021 года на финансирование 945 инвестиционных проектов было выдано льготных кредитов на сумму 48,4 миллиона манатов.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что 59,2 процента льготных кредитов было выдано предпринимателям в сфере сельского хозяйства, 24,2 процента - в сфере производства и переработки промышленной продукции, 16,6 процента - в других сферах. 97,5 процента кредитов приходятся на малые и средние предприятия.

"Реализация этих инвестиционных проектов при поддержке льготных кредитов позволит создать в стране более 1,4 тысячи новых рабочих мест", - говорится в публикации.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev

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