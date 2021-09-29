В Азербайджане более 3 тыс. членов семей шехидов и ветеранов войны обеспечены активами для создания частных хозяйств

БАКУ /Trend/ - В рамках программы самозанятости, реализуемой Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, с начала года около 6 800 гражданам выданы активы для создания частных хозяйств. Из них 3 317 человек являются членами семей шехидов и ветеранами войны, сообщили в среду Trend в ведомстве.

Для участников программы в первую очередь организуются тренинги, чтобы они получили знания и навыки в области организации и управления малым бизнесом.

Граждане, успешно прошедшие тренинги, обеспечиваются активами в соответствии с их бизнес-планами в сфере самозанятости.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)