Поступления от налогов в бюджет Азербайджана достигли за 10 месяцев 2021 г. 7,4 млрд манатов – Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Поступления от налогов в бюджет Азербайджана достигли за 10 месяцев 2021 года 7,4 миллиарда манатов.

Об этом сказал во вторник министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения проекта госбюджета Азербайджана на 2022 год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

По его словам, ускорение темпов экономического роста и усиление потребительской активности в этом году оказали положительное влияние на налоговые поступления.

«Поступления от налогов по ненефтяному сектору выросли на 13 процентов - до 5,4 миллиарда манатов. Налоговые поступления по частному сектору за 10 месяцев текущего года выросли на 20 процентов», - сказал Джаббаров.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)