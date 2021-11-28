В Азербайджане вырос индекс потребительских цен

БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-октябре 2021 года вырос на 5,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 6,7 процента.

В октябре индекс потребительских цен увеличился на 0,9 процента по сравнению с сентябрем и на 6,7 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

октябрь 2021 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года (в %) октябрь 2021 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %) январь-октябрь 2021 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года (в %) Продукты питания 107,9 100,7 104,7 Алкогольные напитки 103,2 100,3 101,9 Табачные изделия 108,2 100,0 109,8

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)