В Азербайджане вырос индекс потребительских цен
БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-октябре 2021 года вырос на 5,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 6,7 процента.
В октябре индекс потребительских цен увеличился на 0,9 процента по сравнению с сентябрем и на 6,7 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.
|
октябрь 2021 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года (в %)
|
октябрь 2021 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)
|
январь-октябрь 2021 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года (в %)
|
Продукты питания
|
107,9
|
100,7
|
104,7
|
Алкогольные напитки
|
103,2
|
100,3
|
101,9
|
Табачные изделия
|
108,2
|
100,0
|
109,8
(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)