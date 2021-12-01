Завершена организация социальной зоны Агдамского промпарка - министр

БАКУ /Trend/ - Завершена организация социальной зоны Агдамского промышленного парка.

Об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает в среду Trend.

"Здесь созданы офис контейнерного типа, общежитие, медпункт, магазин, аптека, столовая, проложена асфальтовая дорога, проведены работы по благоустройству", - написал Джаббаров.

Министр отметил, что в Агдамском промышленном парке рассмотрена возможность реализации пяти проектов по производству различных видов синтетических ковров, спецодежды, полимерных изделий, особой кровли, сборных железобетонных изделий.

"Ожидается, что по этим проектам будут созданы более 1 100 новых рабочих мест", - написал Джаббаров.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)