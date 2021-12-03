Милли Меджлис принял проект госбюджета Азербайджана на 2022 г.
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана после обсуждений на голосование был вынесен и принят в третьем чтении проект государственного бюджета страны на 2022 год, сообщает в пятницу Trend.
Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджана в будущем году, по официальным прогнозам, составят порядка 26,82 миллиарда манатов, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 5,4 процента. Расходы госбюджета запланированы на уровне 29,89 миллиарда манатов, что на 4,7 процента больше, чем в текущем году.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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