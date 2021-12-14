Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос с начала года на 45% - AZPROMO

БАКУ /Trend/ - На 10 декабря 2021 года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник исполняющий обязанности главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе азербайджано-турецко-грузинского бизнес-форума в Баку.

По его словам, итоги девяти месяцев нынешнего года дают основание говорить о приближении к показателям 2019 года.

Цель проведения нынешнего бизнес-форума - рост ненефтяного экспорта и привлечение прямых иностранных инвестиций в Азербайджан, сказал Абдуллаев.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)