В 2022 году экономический рост в Азербайджане прогнозируется на уровне 3,9%

БАКУ /Trend/ - Благодаря успешному выполнению стратегических дорожных карт поставлена цель до 2025 года обеспечить среднегодовой реальный рост ВВП более чем на 3%.

Как передает Trend, об этом было сказано во время обсуждения в Милли Меджлисе Азербайджана отчета по мониторингу и оценке стратегических дорожных карт национальной экономики и главным секторам экономики.

"В этом году реальный рост ВВП составил 5,1%, в том числе рост ненефтяного ВВП – 6%, в следующем году экономический рост прогнозируется на уровне 3,9%. Экспорт по ненефтяному сектору на душу населения повысится со 170 долларов в 2015 году до 260 долларов, что дает основание говорить, что в 2025 году можно достичь уровня в 450 долларов США. Стратегия и План действий социально-экономического развития страны на 2022-2026 годы подготовлены правительством и представлены по назначению", - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)