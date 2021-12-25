Назван объем соцвыплат в Азербайджане за 11 месяцев года

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2021 года Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил пенсий, пособий, стипендий и адресной социальной помощи на сумму 5,43 миллиарда манатов, сообщает Trend в субботу со ссылкой на министерство.

Согласно информации, это на 3,2%, или 167 миллионов манатов больше, чем за аналогичный период 2020 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)